Guilherme Fontes é condenado a devolver dinheiro O ator e diretor Guilherme Fontes foi condenado em primeira instância, na Justiça do Rio de Janeiro, a devolver R$ 2,58 milhões recebidos como patrocínio da Petrobras para a realização do filme "Chatô, o Rei do Brasil", que narra a história do empresário Assis Chateaubriand (1892-1968), mas nunca foi concluído. A sentença, da qual cabe recurso, foi emitida no último dia 19 pelo juiz Paulo Roberto Fragoso, da 31ª Vara Cível do Rio.