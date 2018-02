Guilherme e Oswald, dois irmãos

Presente na 9ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) com a exposição Oswald de Andrade - Guilherme de Almeida: Irmãos de Travessas Travessias, a Casa Guilherme de Almeida abre hoje, às 18h, a mostra em São Paulo, em sua sede (Rua Macapá, 187), mantida pela Secretaria de Estado da Cultura. É o primeiro de uma série de eventos da Semana Guilherme de Almeida, que vai discutir a relação do poeta modernista com o cinema (ele foi crítico do Estado), as afinidades com o polímata e Nobel indiano Rabindranath Tagore (1861-1941), de quem foi o primeiro tradutor brasileiro, assim como do escritor e pintor alemão Wilhelm Busch (1832-1908), considerado precursor das histórias em quadrinhos, que será analisado em palestra (quinta, às 19h30) da poeta, tradutora e libretista de ópera Simone Homem de Mello.

A exposição, com curadoria assinada por ela e pelo poeta, tradutor, ensaísta e editor Marcelo Tápia, tem como tema a relação de amizade e as afinidades literárias entre os poeta Guilherme de Almeida (1890-1969), primeiro modernista a ingressar na Academia Brasileira de Letras, e Oswald de Andrade (1890-1954), em especial durante o período mais produtivo e revolucionário (1916 a 1925) do idealizador da Semana de Arte Moderna.

Ambos os escritores tinham a mesma idade, 26 anos, quando escreveram juntos as peças em francês Mon Coeur Balance e Leur Âme. Oswald admirava a erudição e a sensibilidade de Guilherme de Almeida. Este, a audácia e a irreverência daquele que viria a escrever peças teatrais ainda mais provocativas como as antropofágicas O Homem e o Cavalo (1934), A Morta (1937) e O Rei da Vela (1937), as duas além da compreensão de seus contemporâneos, a ponto de a última ter sua primeira montagem apenas em 1967, pelo Teatro Oficina.

As intenções dos dois não eram modestas: eles queriam criar o teatro brasileiro em francês. Em Mon Coeur Balance, partindo de um triângulo amoroso convencional dos dramas românticos burgueses importados da França, eles subvertem o gênero e deixam a heroína sozinha, após balançar o coração de dois amigos que disputam sua atenção. Em Leur Âme, uma mulher fatal trai o marido, abandona o amante à beira do suicídio e parte com um caixeiro viajante. Fragmentos das peças serão lidos no domingo, às 17 h, seguindo-se uma mesa redonda com Gênese Andrade e Orna Messer Levin, ambas pesquisadoras da obra de Oswald de Andrade.

A participação do poeta Guilherme de Almeida na Revolução Constitucionalista de 1932 (ele foi preso e enviado ao exílio em Portugal) será discutida também no domingo, às 11 h, pela professora Yvonne Dias Avelino, da PUC/SP. No mesmo dia, às 15 h, Marcelo Tápia fala da pouco conhecida conferência do poeta feita em 1925, na qual ele divulgou as propostas do modernismo paulista em outros estados.

O ponto culminante da homenagem a Guilherme de Almeida será o lançamento, hoje à noite, da edição fac-similar de Poetas de França, pela Editora Babel numa coedição com a Secretaria de Estado da Cultura. Nesse livro, publicado em 1936, ele traduz alguns dos melhores poetas franceses, de Villon a Paul Éluard e Valéry, passando por Baudelaire, Mallarmé e Verlaine.