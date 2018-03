Guilherme do interior do nosso país Ribeiro

A sua forma de tocar impressiona ao expressar tudo o que já fizeram Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti e Dominguinhos. Mas de uma forma muito peculiar. Mas atenção produtores - o ego de alguns produtores é maior que o da maioria dos músicos: ouvir Ribeiro é um presente aos amigos. Isso não quer dizer que André Mehmari & Hamilton de Holanda não sejam dignos do Prêmio da Música Brasileira que receberam com "Gismontipascoal - A Música de Egberto e Hermeto", por exemplo. O maior sofrimento de Mehmari talvez seja o de que ninguém o veja numa inspiração intestina como ousou fazer Thiago Alves, compositor e contrabaixista da Reteté Big Band em "Remember Pastels", que está no novo disco do Movimento Elefantes. É... na casa da sogra, a beleza da vida acontece de porta aberta. Maestro Branco, da banda Savana, é que tem que dosar essa onda depois, soltando bom ar no recinto.

O fato é que não há estrondo que assuste o moço Ribeiro. O sujeito é calmo. No ano passado, em entrevista para explicar o prêmio de R$ 25 mil que ganhou do Proac para produzir o disco, falou muito bem sobre a inspiração de algumas músicas, antes mesmo de gravá-las, especialmente "Virgínia", que fez para a avó. "A minha avó é como todas as avós. E ela... enfim, ela faleceu no início de 2005. As pessoas me inspiram, os lugares me inspiram. Tenho relação musical com isso. A morte dela foi uma perda familiar, ela era muito querida e foi como uma homenagem póstuma. É uma música que tem uma certa doçura."

Mas sobre o selo, a distribuição? "O disco acaba sendo da gravadora e do selo. E eu não estudei muito o contrato de distribuição, mas estará no site e nos shows que vou fazer. Mas não tenho nada em mente." É... ele tem uma dificuldade razoável com a vida prática. Já tomou tanta multa por tantos motivos que a esposa perdeu a carteira de motorista. O carro está no nome dela. Pior: Débora Venturini é a produtora executiva do disco. O ego é até menor que o da maioria dos produtores, mas infelizmente, ela também é jornalista. Só o Ricardo Mosca para pedir mais calma.

Mas o amor - e também o fato dela ser aquariana - que gerou o disco e uma linda filha é mais forte que a explicação, até muito razoável, de que é difícil sair ileso de uma cidade onde em uma rua se pode andar a 60 km/h e, 5 metros depois, a 50 km/h: "Magri" abre o disco, uma homenagem à esposa, que é sua família, sempre foi. "Flora e as Bonecas" é inspirada na filha, a segunda música do disco, que é impecável. Mas é preciso que algum crítico escute e explique de onde se emana tanto amor em tanta gente. Parece estar aí a chave para explicar como Ribeiro forma suas frases musicais no tempo. E como, nesse palavreado todo onde a capital encontra o mar do interior, somam-se os comentários tão inspiradores quanto os de Ribeiro com Gabriel Grossi (gaita), Sidiel Vieira (contrabaixo), Rubinho Antunes (trompete), Michi Ruzitschka (violão) e Pedro Ito (bateria). A única perturbação causada pelo disco é que, infelizmente, não é possível reunir todo mundo sempre para os shows. Cada um tem sua correria do dia a dia. E, para complicar, Rubinho Antunes agora guarda a Torre Eiffel (sempre no bom sentido).