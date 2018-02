Guiados pelo fetiche

O primeiro não foi aquele espanhol parafraseado na frase de abertura (o catalão Enrique Vila-Matas) mas o velho Braga. Relendo suas crônicas do final dos anos 1950, acabei irremediavelmente arrastado de Dois Escritores no 4.º Andar (de 1958) até As Velhinhas da Rua Hamelin, publicada 11 anos antes, ambas deliciosas, como tudo que Rubem Braga escrevia, e ambientadas na mesma rua onde o cronista viveu em Paris depois da guerra. Se lidas em ordem cronológica, têm outro sabor.

Em 1947 Rubem só notara na Hamelin as velhinhas que especial encanto davam àquela rua da Rive Droite. Fora até lá com o escritor gaúcho Carlos de Reverbel procurar a última morada de Marcel Proust e encontrara o local ocupado por um reles sindicato. Desapontados com a vã peregrinação mas fascinados pela rua, alugaram dois pousos no n.º 44; Rubem pegou o quarto andar e Reverbel, o segundo. Só bem mais tarde descobririam que haviam procurado o derradeiro endereço de Proust no número errado e se hospedaram, casualmente, no prédio em que Proust concluíra sua busca do tempo perdido e dera seu "dernier soupir".

Rubem saiu ganhando: seu quarto fora justamente o habitado por Proust. De frente, com uma entradinha e um banheiro, era apenas uma parte dos alojamentos alugados pelo escritor, que tomavam o andar inteiro. "Bem que me parecia suspeita aquela velha cama", escreveu Rubem na crônica de 1958, "bem que notei certos estremecimentos nas cortinas e pressenti, no tapete debotado, o rasto de antigos pés que o pisaram em noites de insônia, e vagas nódoas de remédio." Encontrou, ainda, "manchas de sujos imemoriáveis" na banheira, que lavou, esfregou e flambou com álcool, sem no entanto se animar a tomar um banho nela, preferindo adaptar um chuveirinho à torneira da pia. Outra lembrança do antigo inquilino: o cheiro de fumigações contra a asma, que Rubem combateu escancarando as portas que dão para a sacada e o corredor.

O desfecho da segunda crônica é puro Braga:

"De qualquer modo, os jovens intelectuais que quiserem escrever sobre Proust devem me consultar para "fazer ambiente". Posso, por exemplo, descrever o cubículo em que a concierge lá embaixo (uma velha, positivamente a mesma da era proustiana) está sempre fazendo contas, passando roupa a ferro ou espichando o nariz para ver quem entra, quando não atende o telefone com sua voz chorosa:

- Passy, soixante-et-un deux fois.

Tomem nota, rapazes: Passy 61-61; é o antigo telefone do Proust e do Braga".

Não sei se Rubem sabia disso, mas quem também morou naquele prédio foi o fotógrafo Man Ray. Na manhã de 20 de novembro de 1922, Ray foi convocado pelo dr. Robert Proust para tirar uma foto muito especial no andar de cima. O modelo era um defunto. Fazia dois dias que o irmão do doutor, Marcel, havia morrido. Hoje, no 44 da Hamelin, fica o Union Hôtel Étoile. Não é barato.

Assim que dobrei a última esquina evocada por Rubem, desemboquei, também por acaso, em meio a uma diletante pesquisa, na Rua Vaneau, logradouro parisiense ainda mais fértil de histórias e moradores ilustres. Relendo alguns trechos de Doutor Pasavento, de Enrique Vila-Matas, quiçá o mais fanático cicerone de Paris da atualidade, fui transportado, já na página 22, para o Hôtel de Suède, no 31 da Vaneau, onde o escritor hospedou-se alguns anos atrás e, a partir da farmácia vizinha, descobriu um precioso folclore, sobre o qual deita e rola, com sua prodigiosa capacidade para relacionar gentes e coisas, juntando no tempo - e sobretudo no espaço - André Gide (que passou seus últimos 25 anos no n.º 1bis), Saint-Exupéry (que em 1931 morou na bela mansão que desde 1770 ocupa o n.º 24 e em 1951 foi comprada pelo milionário grego Niarchos), Julien Green (o escritor francês que mais anos dedicou à feitura de um diário: 70, contra os 62 de Gide, segundo colocado no ranking).

Não bastasse, foi na Vaneau que nasceu o comunismo. Em outubro de 1843, Karl Marx instalou-se com a família no n.º 38, onde, em maio do ano seguinte, formou-se a dupla Marx-Engels. Há um quadro no Museu Histórico de Berlim retratando um festivo encontro dos dois sob aquele teto, mas placa rememorativa na fachada do prédio, neca. Século e meio depois, uma imobiliária americana transformou-o em albergue de luxo, a US$ 540 o pernoite. A indústria do turismo não tem o menor escrúpulo.

Meu terceiro guia lítero-parisiense da semana foi o romance Se Um de Nós Dois Morrer, de Paulo Roberto Pires, recém-editado pela Alfaguara (117 págs., R$ 36,90), que li de uma recostada. É um livro-fetiche e um livro-pastiche: esperto, experto, assumidamente shandy e montanero, "uma sofisticada brincadeira literária vila-matasiana", na sucinta e irreprochável definição do crítico Sérgio Rodrigues. Se você aprecia o jogo especular de Vila-Matas (inspiração e até personagem, a certa altura perseguido pelo escritor protagonista, nas cercanias do Flore), vá fundo nessa bricolagem de Walter Benjamin com Paul Auster, Sophie Calle, W.G. Sebald, Robert Walser (outro personagem), Rubem Fonseca, David Markson e grande elenco.

Na página 63, surprise!, a Rua Vaneau. Detestada pelo protagonista, que a julga pretensiosa, é lá que se hospeda o vilão da história, um editor canalha que só conhecemos pelas iniciais PrP.