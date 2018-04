Guia turístico traz opções para pessoas com deficiência O objetivo de todo guia turístico e cultural não é escolher os locais que a pessoa deve ir e, sim, mostrar as opções, apontar os prós e contras de cada atração, e deixar que cada um escolha o que mais agradar. O Guia Brasil Para Todos funciona desta forma, com um detalhe a mais: ele foi feito para pessoas com deficiência, seja ela física, auditiva, visual ou mental. São 320 páginas com destinos turísticos em 10 capitais brasileiras, com informações indispensáveis sobre a infraestrutura adaptada desses locais.