Guia sexual da Igreja da Inglaterra está longe de ser Kama Sutra Contra o aumento de divórcios e a pouca comunicação entre casais, a Igreja da Inglaterra afirmou que está na hora de falar sobre sexo. A Igreja Anglicana publicou um curso e um guia de casamento, chamado "Crescendo Juntos", que encoraja casais a serem abertos e francos um com o outro. "Sexo, longe de ser sujo, é algo completamente maravilhoso e algo para ser celebrado", diz o guia. "Como outra habilidade qualquer, o sexo tem que ser aprendido...seja cada um o professor do outro." O autor do guia é Andrew Body, um vigário do sul da Inglaterra e conselheiro profissional casado há 39 anos. "Não quero que as pessoas tenham a impressão de que isto é a igreja entrando no quarto das pessoas", disse ele à Reuters por telefone. "Não é nada disso --é sobre fazer as pessoas discutirem as coisas umas com as outras. Não é a Igreja da Inglaterra publicando seu próprio guia de técnica sexual." Alguns casais precisam mesmo de informação. O livro inclui um estudo de caso de um casal que estava angustiado porque a mulher não conseguia engravidar. O guia explica o motivo: "Aconteceu que eles nunca tiveram uma relação sexual completa", diz o guia. (Por Peter Apps)