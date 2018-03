GUIA MODERNO PARA OS CLÁSSICOS

Provavelmente o compositor inglês Benjamin Britten não imaginava que seu Young Person's Guite to the Orchestra se transformaria no maior sucesso de sua carreira. Sucesso popular, entenda-se. E justificado, já que ele foi extremamente feliz em sua empreitada didática que jamais soa chata ou enfadonha. Aproveitou um conhecido tema de Henry Purcell, compositor inglês do século 17, para uma série de variações que passeiam pelas famílias de instrumentos da orquestra, das cordas às madeiras, dos metais à percussão. Escrito em 1946, por encomenda para um documentário dirigido à educação musical de crianças intitulado Os Instrumentos da Orquestra, contou com Malcolm Sargent regendo a Orquestra Sinfônica de Londres.

Seu guia convive com duas outras obras-primas que agradam especialmente às crianças: o Carnaval dos Animais, uma série de irônicas e escrachadas piadas musicais com outros compositores e instrumentos que o francês Camille Saint-Saëns estreou privadamente numa terça-feira do carnaval de 1886 e escondeu do público enquanto viveu; e Pedro e o Lobo, com texto e música de Prokofiev, escrita em 1936, nascida como encomenda do Teatro Infantil Central de Moscou, que lhe pediu uma "sinfonia para crianças".

Pois foi necessário esperar a primeira década do século 21 para termos uma versão "aggiornata" de uma introdução audiovisual ao fascinante mundo da orquestra. Em 2009, num projeto conjunto da Orquestra de São Francisco, do escritor Lemony Sticket e do compositor Nathaniel Stookey, nasceu o livro-CD The Composer Is Dead, que agora chega em bela edição bilíngue ao Brasil pela Companhia das Letras, com ótimas ilustrações de Carson Ellis.

Britten leva as crianças, sem palavras, a uma viagem que começa com um tema conhecidíssimo que passeia pelos naipes da orquestra em envolventes variações (existe uma versão clássica, em que o narrador explica didaticamente cada instrumento, em 1h20; a execução só acontece nos 17 minutos extras). Saint-Saëns fez uma sedutora e corrosiva piada musical. Apenas Prokofiev teve a preocupação, saudável, de cativar as crianças com um enredo.

A dupla Snicket-Stookey consegue algo raro: não abusa da piada e foge do didatismo como o diabo da cruz. Transforma o passeio pelo diversificado mundo de timbres sinfônicos numa divertida história em que um inspetor é chamado a investigar a morte do compositor - e apontar o(s) culpados. Texto de insider, evoca a arrogância do spalla ("cadenza", diz o narrador, é "palavra que significa solo metido a besta"), o lamento das sempre mal-amadas violas ("tocamos notas para as quais ninguém dá bola"), ou o orgulhoso oboé, tentando afastar as suspeitas sobre as madeiras: "Se eu fosse você, interrogaria os metais. É um povinho violento (...) Pode confiar em mim. Todo mundo confia em mim. Afinal, eu afino toda a orquestra com um único lá". Impagável a tuba apresentando seu álibi: "Sou noivo e comprometido. Passei a noite em casa jogando cartas com minha senhora, a Harpa".

Nathaniel Stookey, de 42 anos, autor da excelente música, participa do projeto New and Unusual Music, da Orquestra de São Francisco. Entre suas composições, está a interessante Junkestra, de 2007, para uma orquestra de 30 instrumentos colhidos ou construídos com materiais encontrados no lixo. Em O Compositor Está Morto, ele é hábil para relembrar em três, quatro compassos melodias que habitam o inconsciente coletivo. E hábil igualmente para não tecer uma colcha de retalhos desconjuntados. Em vez disso, a música flui naturalmente, o que não é pouco.

O CD que acompanha o livro traz a narração original, em inglês, de Lemony Snicket. Mas começa com a versão em português, com a correta tradução de Érico Assis e a locução de Fábio Góes. Fábio é ótimo narrador, tem o pique exato. Mas peca por não ter sequer ouvido a versão original. Pois se tivesse repetido a pronúncia de Snicket dos nomes dos compositores, no final da história, jamais diria Ives em vez de "Áives" para Charles Ives; Purcéll em vez de Púrcell; Debússy, com o "u" aberto, em vez daquele clássico biquinho necessário para se pronunciar corretamente o "bu"; aliás, neste até Snicket se enrola colocando o acento forte na primeira sílaba. Mêssiaen, em vez de Messiaên, Ligéti, em vez de Lígeti, são outros pecadilhos evitáveis.

Quanto ao fim da história, mais não conto, para não tirar o gostinho das crianças.