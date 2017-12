Guia Michelin faz de Tóquio a cidade com mais 'estrelas' Nem Paris, nem Nova York e nem Roma. O verdadeiro lar da cozinha gourmet é Tóquio, afirmou na segunda-feira uma nova edição do guia de restaurantes Michelin. Na primeira versão do guia a tratar da Ásia, resultado de mais de um ano de pesquisa realizada por pesquisadores disfarçados, o Michelin concedeu, para estabelecimentos de Tóquio, um número maior de estrelas do que para os estabelecimentos de qualquer outra cidade. Oito restaurantes, cinco deles de cozinha japonesa e três de francesa, receberam a nota máxima de três estrelas, que o guia define como uma "cozinha excepcional, merecedora de uma viagem especial". A avaliação significa um tremendo aumento de prestígio para o restaurante agraciado e para o chef do estabelecimento. O efeito poderia ser ainda maior no Japão, um país obcecado pela comida, no qual um grande número de pessoas dispõe-se a viajar ou a ficar horas em uma fila para apreciar as mais recentes delícias gastronômicas de um determinado local. "Ficamos muito surpresos com a qualidade da comida daqui", afirmou em Tóquio Jean-Luc Naret, diretor dos guias Michelin. Naret observou ainda que uma estrela concedida em Tóquio tinha o mesmo peso de uma estrela concedia em Las Vegas ou em Paris. No total, 25 estabelecimentos de Tóquio receberam duas estrelas e 117 receberam uma. Na Grã-Bretanha, por exemplo, há apenas três restaurantes com três estrelas e 12 com duas. Alguns críticos de gastronomia e chefs manifestaram dúvidas sobre se os europeus seriam capazes de avaliar algumas das sutilezas da cozinha japonesa, e isso apesar de dois dos cinco membros da equipe de pesquisadores serem japoneses. Outros sugeriram que o fato de parte da cozinha gourmet do Japão ser servida em balcões de estabelecimentos reclusos e pequenos a tornaria difícil de ser degustada pelos europeus, mais acostumados com restaurantes luxuosos. Mas o Michelin diz que a avaliação baseia-se exclusivamente no que os investigadores encontram sobre seus pratos. Os restaurantes três estrelas de Tóquio são o Hamadaya, o Kanda, o Koju, o Sukiyabashi Jiro e o Sushi Mizutani. Os restaurantes franceses da cidade com três estrelas são o Joel Robuchon, o L'Osier e o Quintessence. O Michelin não divulga qual a próxima cidade a ser avaliada -- Naret disse apenas que a segunda cidade asiática a constar de um guia Michelin será anunciada dentro de alguns meses.