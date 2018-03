Guia dos shoppings: sua sala de jantar

SÃO PAULO - Disputa: examinamos 50 praças de alimentação nos mínimos detalhes.

Vencedor: o Morumbi, por uma diferença de apenas dois pontos

Preguiça de fazer almoço? Falta de jeito com o fogão? Pouco tempo para as refeições? As praças de alimentação dos shoppings podem resolver todos esses problemas e muitos outros, principalmente para os indecisos. E não adianta dizer que ‘nestas praças não te sentarás’, porque, naqueles dias de geladeira vazia e falta de ideias para bons restaurantes, elas acabam se tornando a sua melhor sala de jantar.

Está certo que nem todas têm ‘jogos de jantar’ tão limpos e confortáveis. Algumas são até mais barulhentas que almoços de domingo em família. Mas há as que cumprem bem o seu papel. Para ajudar na sua escolha, o Guia percorreu 50 praças da Grande São Paulo tomando nota de dez itens: variedade, quantidade, presença de bons restaurantes, acomodação agradável, conservação e conforto de mesas e cadeiras, limpeza, sensação térmica, iluminação e barulho.

A disputa para saber quem levaria as três sacolinhas foi acirrada. Mas o Guia Shoppings 2009 já tem seu veredicto: o Morumbi é o grande vencedor, com dois pontos apenas à frente do Higienópolis. Neste ranking, as piores ‘salas de jantar’ também foram apontadas e você conhece todas nas próximas páginas.

Mas vamos ao vencedor. Com 64 opções de alimentação, sendo 22 restaurantes com espaço próprio, ele é o paraíso de indecisos e das famílias. É o tipo de lugar onde a mãe pode comer tabule, o pai, massa, e o filho, hambúrguer. A parte de alimentação se divide em duas praças agradáveis, com 928 assentos, mais o Espaço Gourmet. Tudo com conforto.

O campeão do ano passado, o Eldorado, ainda está entre os melhores, mas perdeu pontos em conservação e limpeza. Fica um puxão de orelha para o shopping, que já anunciou uma ampliação de 210 lugares para outubro. É um bom momento para trocar o mobiliário sujo e desgastado e o vidro rachado no teto.