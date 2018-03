Guia dos shoppings: serviços a seu dispor

Tudo mesmo: algumas têm até fraldário para cachorro

A moça está passeando pelo shopping e percebe que a barra da calça está agarrando na sandália. Ou lembra que precisa pagar a conta de luz. E não seria bom ter uma cópia da chave de casa? Os shoppings têm acrescentado cada vez mais itens às suas alamedas de serviços. O critério do Guia para eleger um bom serviço foi o da variedade: tinha de ter lavanderia, chaveiro, internet, costureira, lotérica, caixa de banco, pet shop e uma agência dos Correios. Eldorado, Jardim Sul, Interlagos, Plaza Sul, Cidade Jardim, Osasco Plaza, Aricanduva e ABC Plaza passaram no teste com louvor. Mas os outros até que não se saíram mal.

Alguns ofertam serviços que nem constavam na listinha inicial. Lojas de aparelhos auditivos, fraldário para cachorros, estúdios de tatuagem e até um ‘hospital do tênis’. Também é possível fazer um check-up durante as compras, com consulta médica e exames laboratoriais, ou um tratamento odontológico completo sem sair do shopping. Mas, atenção: nem sempre o conceito de ‘alameda de serviços’ é colocado em prática. Em muitos shoppings, os estabelecimentos estão espalhados sem critério e é preciso rodar bastante até você encontrar o que deseja.

Serviços oficiais

Polícia Federal: Ibirapuera (5095-2300), Eldorado (2197-7810), Metrô Tatuapé (2092-9444), Shopping ABC (3437- 7222), Light (3154- 2299), Internacional Guarulhos (2425-1000)

Detran: Ibirapuera (5536-4110), Leste Aricanduva (3444-2410), Shopping ABC, Center Lapa (3675-2292)

SP Trans: Metrô Tatuapé, Light. Polícia Civil: Osasco Plaza (3682-1671)

Poupatempo: Metrô Itaquera (0800 772-3633)

Quanto custa?

Barra de calça jeans

Center 3: R$ 17,90

SP Market: R$ 14,90

Iguatemi: R$ 15

Santana Parque: 14,90

Metrô Tatuapé: R$ 14

Metrópole: R$ 13

Internet (a hora)

Pátio Paulista: R$ 1

Boa Vista: R$

Eldorado: R$ 7

Shopping D: R$ 3,50

Boulevard Tatuapé: R$ 6,50

Osasco Plaza: R$ 3

Banho em cão pequeno

Frei Caneca: R$ 21

Cidade Jardim: R$ 30

Villa-Lobos: R$ 26

Higienópolis: R$ 24

Central Plaza: R$ 18

Shopping ABC: R$ 20

Lavagem de terno

Center 3: R$ 21,90

Plaza Sul: R$ 22

Raposo: R$ 21

Shopping D: R$ 22

Itaquera: R$ 21

Shopping ABC: R$ 18

Chave simples

Pátio Paulista: R$ 6

Interlagos: R$ 4

Continental: R$ 5

Anália Franco: R$ 4,50

Santana Parque: R$ 8

ABC Plaza: R$ 4

Conserto de salto

Higienópolis: R$ 18

Nações Unidas: R$ 12,90

Bourbon: R$ 10

Center Norte: R$ 25

Aricanduva: R$ 10,90

Mauá: R$ 15

Mais um ‘Wi-Fi’, por favor

Agora, os executivos vão almoçar em paz nos shoppings centers da cidade. Se estiver com o laptop em mãos, você pode conferir seus e-mails enquanto toma um cafezinho. O Wi-Fi, acesso à internet sem-fio, é cada vez mais comum em shoppings. Dos 50 visitados pelo Guia, 29 já contam com o sistema. Mas você pode acabar ficando offline, já que ainda há poucas tomadas para recarregar a bateria. Outro porém é a falta de informação. Poucos seguranças sabem do que se trata ou se o shopping tem o serviço. E talvez seja melhor mostrar a palavra por escrito a pronunciá-la em inglês (uai-fai), pois podem confundir com o hi-fi, aquele drinque feito com vodca e suco de laranja.

Mundo cão

Vida de cachorro de madame não é fácil. Pensando neles, o Cidade Jardim criou um serviço especial para cães mais novinhos, que ainda não aprenderam que existe lugar certo para fazer xixi. Basta levar o animalzinho ao fraldário canino que a atendente coloca a proteção (tem para todos os tamanhos e para os dois sexos). E é grátis.

Entrando em extinção

Os shoppings Pátio Higienópolis, Tamboré, Shopping ABC, Taboão, Morumbi, Ibirapuera, Plaza Sul, Jardim Sul e Cidade Jardim aposentaram suas lan houses. Se puder, carregue um laptop com você.