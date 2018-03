Guia dos shoppings: programa de mulherzinha

Elas gostam mais

Depois de uma loja aberta dentro da Villa Daslu, a Chanel inaugurou sua segunda filial latino-americana no Cidade Jardim em dezembro passado. Braço da multimarcas de luxo paulistana, a loja é anexa à seção feminina da Daslu no shopping. Os produtos da maison trazidos para cá são selecionados de acordo com o gosto das brasileiras, apaixonadas, em especial, pelas bolsas da marca. Entre os hits estão os modelos da linha Permanent (a partir de R$ 7.980) e a clássica 255, desenhada por Coco Chanel em fevereiro de 1955. A lendária fragrância nº 5 custa a partir de R$ 366. Apesar dos preços não serem para qualquer bolso, o atendimento é cordial, então não tenha medo de entrar para conhecer.

Cidade Jardim. 3552-3002.

Tem até porta-Viagra

A Central de Designers, no Jardim Sul, reúne joias de artistas de diferentes partes do país. Carlos Godoy, de São Paulo, trabalha com a técnica japonesa mokume-kane. No processo milenar, chapas de metais como ouro, prata e cobre se fundem juntas para dar o efeito dos desenhos naturais da madeira. As peças variam entre R$ 800 e R$ 5 mil. Da coleção da carioca Lívia Canuto, o brinco em acrílico, prata, pérola e ganache sai a R$ 264 (foto). A dona da loja, Cristiane Lombardi, também tem uma linha bem-humorada, que vai do anel porta-Viagra ao relicário porta-camisinha em prata (R$ 850).

Jardim Sul. 3746-7199.

Baú do tesouro

As loucas por joias vão se encantar com as caixas exclusivas da joalheria R. Wannier, que funciona há 17 anos no Shopping Ibirapuera e tem unidades também no Higienópolis e Paulista. Confeccionadas em couro pela própria joalheria, as caixas porta-joias têm bom acabamento e são vendidas a partir de R$ 360 em diferentes tamanhos e formatos.

Ibirapuera. 5561-9740.

Seria de cristal

O vermelho que virou marca registrada nas solas dos sapatos de Christian Louboutin também aparece no tapete que cobre a primeira loja do designer na América Latina. Aberto em março no Shopping Iguatemi, o templo dos sapatos sensuais desenhados pelo francês tem outros luxos, como sofás em tapeçaria e um lustre de veludo e tafetá feito à mão por ele. O miniespaço VIP recebe compradoras que preferem experimentar os pares longe dos olhares alheios. Os modelos disponíveis vão do clássico Simple Pump (R$ 2.350) ao lançamento Very Galaxy (R$ 5.050).

Iguatemi. 3032-0233.

Maria vai com as outras

É um pouco irritante quando as vendas sobem por causa de uma novela - o não significa que o produto seja ruim. Na Radharani, o bibelô do deus hindu Ganesha, que aparece na trama da Globo e é reverenciado por remover obstáculos, vende muito. A versão em resina custa R$ 99. Os vários modelos de kaftans - batas longas e coloridas - custam a partir de R$ 89. O brinco dourado com correntinha atrás da orelha (R$ 49) é o mais procurado.

Jardim Sul. 3772-3330.

De volta ao futuro

Legítimos representantes do guarda-roupa dos anos 90, os tênis Keds povoam de novo vitrines como as da Pedal Federal. Além do modelo clássico (R$ 99,90), nas cores bege e azul marinho, o calçado foi relançado em outros modelos. A versão sapatilha com strass sai por R$ 180. A loja do shopping Center Norte também revende mochilas das marcas Jansport e Eastpak (a partir de R$ 129) e as invencíveis sandálias Melissa. O carro-chefe da última coleção da marca é a Chanti, a ancle boot com duas opções de revestimento: verniz ou veludo (R$ 139).

Center Norte. 2252-2166.

Artesão particular

Audrey Hepburn, Greta Garbo e Carmem Miranda eram clientes fiéis da Salvatore Ferragamo, marca de sapatos que leva o nome de seu fundador. O artista italiano foi o primeiro a produzir os itens feitos à mão em grande escala. Até hoje, todos os pares passam por 14 artesãos, ganham três camadas de couro - uma a mais do que o usual - e ficam sete dias na forma antes de chegar às lojas. O resultado é o sucesso de modelos como o Vara (R$ 1.290), com fivela banhada a paladium e laço em gorgorão. Batizada de Varina, a versão sapatilha para o clássico pode ser encontrada em diversas cores. O masculino Nicolas (R$ 2.990), com fivela, tem uma sola antiderrapante de borracha tão delicada que faz você jurar que é de couro.

Cidade Jardim. 3758.4791

Cãezinhos e oncinhas

Para quem não quer perder a elegância na hora de transportar o animal de estimação, o pet shop Biodiversidade oferece bolsas que fazem bonito. O modelo mais incrível - e também o mais caro (R$ 614) - é preto por fora, mas, por dentro, é forrado de veludo lilás com estampa de oncinha. Menor e mais discreta, a sacola em couro marrom (R$ 160) tem detalhes em telinha alaranjada. Há também vários modelos de futon e caminhas para o seu filhote por preços que variam entre R$ 70 e R$ 306.

Center 3. 3284-6174.

Tem até Panamá

Com stands disputados, a Feirinha do Center 3 é promovida aos domingos e traz produtos para todos os gostos e bolsos. É preciso certa paciência para encontrar boas opções de compras em meio às dezenas de ofertas. De roupas, velas e bonecos de pano a sabonetes artesanais, há um pouco de tudo. Entre os acessórios, merecem atenção os chapéus da loja Melancia, como o Panamá, que custa R$ 89. No stand, também fica exposta uma enorme variedade de Havaianas customizadas com materiais que vão de tecido (R$ 49,90) a cristais Swarovski (R$ 89,90).

Center 3. 3285-2458.

Calèche prêt-à-porter cosméticos self-service

Com prateleiras no lugar de balcões, a tradicional perfumaria Calèche Cosmetique Prêt-à-Porter permite que as clientes tenham acesso direto aos produtos. Ainda assim, os vendedores estão sempre por perto, para aconselhar e tirar dúvidas. Uma das novidades na loja é um aditivo anticelulite que pode ser misturado a qualquer hidratante. Da Clarins, o frasco com 50ml sai por R$ 320. Outro lançamento é o kit com dois gloss (R$ 309) que vem dentro de uma miniatura de bolsa modelo Lady Dior, para ser usada como chaveiro ou penduricalho de bolsa.

Iguatemi. 3032-3218.

Tudo em barra

Com o conceito ‘handmade cosmetics’, a Wisha, Wisha, no Pátio Paulista, tem produtos em barra vendidos por quilo. Em cores marcantes que ficam bem em qualquer banheiro ou lavabo, os sabonetes faciais e corporais têm preços que variam de R$ 14 a R$ 21 (100g). O Fresh Skin (R$ 21, 100g) é ideal para peles mistas e oleosas. De fabricação própria, a linha tem esfoliantes, escalda-pés (R$ 8 a R$ 16) e sais de banho (R$ 16 a R$ 18) para banheira ou ofurô. O xampu em barra (R$ 21, a unidade) é um dos poucos itens em embalagem fechada.

Pátio Paulista. 3262-0682.

Parece, mas não é

A gente se sente em casa na Ducha, que fabrica cosméticos coloridos em formatos divertidos. O espaço tem uma pia instalada no balcão, onde é possível experimentar produtos como sabonetes líquidos e esfoliantes. Outros itens parecem feitos para comer, como o sabonete em forma de barra de chocolate e a esfera efervescente de maçã-do-amor (R$ 24). Novidade, o kit difusor de aromas para ambientes (R$ 69) vem com um vidro e cinco varetas para serem molhadas aos poucos em um refil à sua escolha.

Frei Caneca. 3472-2122.

Carnaval na cozinha

Sua cozinha pode ganhar um toque divertido com os utensílios nacionais e importados à venda na Biagallo Presentes. Ultracoloridas e com design vintage, as peças da linha Fun, da Arno, dão vida ao seu dia a dia e às festas infantis. A pipoqueira (R$ 159) é perfeita para sessões de cinema em casa e a fonte de chocolate (R$ 298), para dias frios que pedem uma fondue com frutas da estação. Ideal em churrascos, a torre de chope Marc-Beer Marchesoni sai por R$ 298. A loja tem ainda uma grande variedade de opções para presentear. As tampas para vinho estilizadas custam a partir de R$ 12.

Center Norte. 2252-2954.

Design em pequena escala

A vitrine da Fina Estampa, no Pátio Higienópolis, é isca certa para amantes do design. Atente para a coleção de réplicas de cadeiras em miniatura. Nacionais e importadas, as versões reduzidas de modelos clássicos são fetiche para colecionadores. A cadeira-cápsula custa R$ 239, mesmo preço do mini-sofá em forma de boca originalmente desenhado por Salvador Dalí. O pôquer está bem representado em conjuntos completos que variam entre R$ 128 e R$ 495.

Pátio Higienópolis. 3823-2456.

Casa ilustrada

Febre primeiro entre modernos, os adesivos decorativos se tornaram uma alternativa barata para enfeitar qualquer ambiente. Especializada no segmento, a Art Stick abriu há menos de seis meses uma unidade no Continental. Na linha do "faça você mesmo", os kits (R$ 35 a R$ 160) vêm com espátula e manual de instrução para instalação caseira. Se preferir um adesivo personalizado para sua casa, é só levar o desenho que a loja reproduz em vinil.

Continental. 5096-1161.

Eu vim de lá

Os belos itens de arte popular à venda na Arunã, no Eldorado, são trazidos de Minas, Pernambuco, Mato Grosso e Paraná. Selecionados em viagens feitas pela proprietária, os objetos decorativos vão de singelas caixinhas feitas de casca de laranja, que vêm do Espírito Santo, aos grandes painéis coloridos de Olinda. Outras peças de destaque do acervo são o bumba-meu-boi em cerâmica (R$ 550), o porco-espinho de madeira (R$ 550) e o sinaleiro dos ventos (R$ 75), além de santos e relicários mineiros.

Eldorado. 3813-3073.

Olha o cafezinho!

Se as máquinas de café fazem parte de sua lista de objetos de desejo, deleite-se com os itens da loja da marca Nespresso. Desde o modelo Le Cube (R$ 1.450 a R$ 1.550), com espaço lateral para aquecer as xícaras, até a charmosa Essenza (R$ 850 a R$ 1.200), em estilo vintage, as cafeteiras encantam pelo design e pela funcionalidade. A marca oferece ainda acessórios e uma saborosa coleção de 16 blends de cafés vendidos em cápsulas. Cada caixinha com 10 unidades custa entre R$ 22 e R$ 25.

Cidade Jardim. 3552-1255.

Hora de trocar de edredom

O inverno que se aproxima pede um roupão quentinho e confortável para sair do banho. Na Zelo, há opções bem confortáveis e com preços ótimos. O modelo da Home Design, em plush, custa R$ 69 e o da marca Buddemeyer custa R$ 116. Os que levam a assinatura de Alexandre Herchcovitch saem por R$ 79, em cores como azul-marinho, cáqui e preto. Vendida com exclusividade pela rede paulistana, a linha de cama, mesa e banho do estilista tem ainda produtos como toalha de mesa, guardanapos de tecido e edredons.

Metrô Tatuapé. 2941-6644.

Muita curva, pouca opção

Inaugurada em dezembro de 2008 no Shopping D, a Rery tem peças de fabricação própria e a proposta de atender também mulheres que vestem tamanhos maiores. Com uma numeração que vai do 38 ao 46, a linha Class não é tão variada como a convencional, mas tem saias, vestidos, batas e jeans. A camisa de manga longa com babado no busto sai por R$ 144.

Shopping D. 3229-1022.

Básico do básico

Com um layout que lembra o de uma banca de revistas, a Banca de Camisetas produz há sete anos estampas irreverentes para uma das peças mais básicas do guarda-roupas. Nos tamanhos PP ao GG, as camisetas custam a partir R$ 35. Sucesso de vendas, o modelo do cartaz de campanha de Barack Obama traz Mussum no lugar do presidente americano (R$ 49). A marca acaba de lançar uma linha de macaquinhos para recém-nascidos.

Morumbi Shopping. 5189-4530.

Me abrace, por favor

Você nem vai prestar atenção nos outros brinquedos da Trends quando se deparar com a prateleira recheada de bichinhos de pelúcia. Em todos os tamanhos e formatos, há desde os clássicos Garfield, Odie (R$ 40 cada), Snoopy (R$ 42) e Sallly (R$ 82), a novos personagens, como o Morty da animação ‘Madagascar’ (R$ 49,90). As pantufas custam a partir de R$ 53.

Ibirapuera. 5535-1670.

Estilo desde cedo

Enquanto as mamães escolhem, as filhotas podem se distrair brincando na casinha de bonecas que fica ao lado do vestuário. A La e Lu tem itens de enxoval, acessórios e roupas para crianças de até 8 anos, mas o foco são mesmo os recém-nascidos. Da linha holandesa, o charmoso saco de brinquedos (que pode ser pendurado no berço) é de algodão bordado e custa R$ 93.

Jardim Sul. 3744-6883.

Para ficar acordada

Especializada em peças íntimas, a Meia de Seda tem 33 anos de experiência no ramo e está espalhada pela cidade em 13 unidades, que só vendem produtos que levam a etiqueta da marca. Na loja do shopping Pátio Paulista, você encontra a coleção completa. Um dos itens da casa é o comportado pijama atoalhado (R$ 112 a R$ 160), mas há também opções mais sensuais, como camisolinhas ousadas. Entre as coleções de lingerie mais recentes, repare na que leva estampas de bicho. O conjunto de calcinha e sutiã custa R$ 93. Na mesma padronagem, a camisola safári sai por R$ 99. A calcinha ‘Princesa’ é perfeita para um look ultrafeminino, com lacinhos de cetim nas laterais. As peças são vendidas separadamente. A de algodão custa R$ 29. Na versão acetinada, a lingerie sai por R$ 51.

Pátio Paulista. 3253-5187

Ilusões à venda

Você pode escolher entre ser a bela assistente ou a mágica. Na Magic Up, a ‘carteira-fogo’ (a partir de R$79) guarda dinheiro e documentos e ainda solta chamas de verdade. A Magic Box (de R$85 a R$169) vem com várias mágicas e um DVD que ensina o segredo dos truques.

Multiuso

Aberto em março no Bourbon, o Glitz-Mania é, ao mesmo tempo, salão de beleza, loja de fantasia e acessórios e espaço para festas. O corte infantil sai por R$48 e o adulto, por R$ 65.

Gourmet ecológico

Feitos com madeira certificada, os utensílios da Garda Design foram desenvolvidos especialmente para o público masculino.Aloja recém aberta no shopping Villa-Lobos vai equipar a cozinha dele. Há tábuas para carne e apoios para garrafas de vinho (a partir de R$ 79). A adega de parede confeccionada com MDF e alumínio polido é vendida em duas versões. A menor acomoda quatro garrafas (R$ 168); a maior, 12 (R$ 327).

Villa-Lobos. 3024-4203.

Conserto para tudo

Para manter em ordem o acabamento de paletós, camisas e calças, a Ophicina de Costura oferece serviços de pequenos reparos e customização. Especializa da em vestuário masculino, a loja também recebe encomendas sob medida com tecidos nacionais e importados, como o que mistura algodão egípcio e fio italiano. Ideais para quem não se encaixa nos padrões convencionais de modelagem, as peças custam a partir deR$ 200. Gravatas, lenços e abotoaduras, como a banhada a prata (R$ 82,90), vão deixar o visual dele impecável.

Morumbi Shopping. 5181-0631.

Presentes para ele: Futebol Vintage

O nome da franquia diz tudo sobre seu conceito. Nas lojas Roxos e Doentes, os fanáticos por futebol se esbaldam como estoque de materiais especiais para a prática (ou apreciação) do esporte mais popular do país. Na unidade do Santana Parque, há um belo acervo de camisas oficiais. Você encontra edições vintage de camisas de times paulistanos a partir de R$109.

Santana Parque. 2208-2343.

Saia do pretinho básico

Não precisa carregar aparelhos eletrônicos, como laptops, MP3players e games,em estojos sem graça. A linha de produtos da Golla Bags tem bom acabamento e estampas discretas, tudo confeccionado em tecido e em neoprene. Há cases para notebook a partir de R$ 69,90. A mini mochila para câmeras vale R$ 39,90 - É uma fofura que mede 10cm. O estande inaugurado no fim de 2008, no Market Place, é o primeiro que a empresa finlandesa abre em shoppings. Em breve, a marca deve ganhar novas unidades em centros comerciais.

Market Place. 3068-9009.

Um toque na mesa da 'firma'

Material de escritório tipo ‘mulherzinha’ podem ser interessantes.Na Art Green, no Santana, há artigos de informática com toque feminino.Alinha ‘Belíssima’, da Leadership, tem teclado (R$ 98) e mouse (R$ 41,98) com estampa floral. O porta-retratos digital da Axion não vai deixar você com saudade de ninguém. O aparelho, que vem com controle remoto e alto-falante, pode armazenar centenas de fotografias, mais arquivos de vídeo e MP3. As fotos mudam automaticamente na tela.

Santana. 2208-7284.

Velhos amigos

Eternizados por James Dean, os óculos ‘Way Farer’, da Ray Ban, voltaram às ruas. Na DAX do Bourbon Pompeia, as armações com lentes escuras aparecem em várias cores e podem ser dobráveis ou não. Custam a partir de R$ 650.O modelo para lentes com grau custa a partir de R$ 500. A marca acaba de lançar a linha ‘Jackie Ohh’. As armações, também confeccionadas em diferentes tons, valem R$ 625. A loja exibe ainda modelos com assinatura de estilistas. Há exemplares Emilio Pucci, Marc Jacobs e Tom Ford.

Bourbon Pompeia. 3673-3335.

Linda e leve

Desligue o celular e aproveite algumas horinhas só para você.O Espaço Prana, que funciona desde novembro no Jardim Sul, tem uma seleção de tratamentos para relaxar. São massagens, sessões de ofurô, escalda-pés e técnicas de estética facial e corporal. A massagem ayurvédica (R$ 130, a hora) é realizada com óleos essenciais e pó de babaçu.Com tempo, dê a si mesma de presente um dos pacotes ‘day spa’, com direito a um mix de terapias.Uma das versões do kit inclui massagem, limpeza de pele, esfoliação com hidratação, ofurô, reflexologia e uma refeição leve (R$ 530).

Jardim Sul. 2667-2016.

Conversa de menino

Esta é mais uma chance de participar das rodinhas masculinas, sem fazer feio. A rede UZ Games vende jogos originais para computador e para diversos tipos de console, como o Nintendo Wii e o Playstation 3.Um dos lançamentos (guarde para a mesa do bar) é o Resident Evil 5 (R$ 269,90), novo game da

famosa saga, à venda na unidade do Shopping Morumbi. Para jogar no escuro, use o teclado da marca Lycosa (R$ 419), que brilha. A marca tem outros acessórios, como cabos e mouses exclusivos para jogos, e também um programa de troca de games usados.

Morumbi. 5182-2211.

Literatura da moda

Atualize sua biblioteca com os lançamentos à venda na Nobel. A rede tem vários best sellers. Entre as novidades está a autobiografia ‘Filha, mãe, avó e puta’ (Objetiva, R$ 33,90), assinada pela criadora da grife Daspu, Gabriela Leite. O romance ‘Os delírios de consumo de Becky Bloom’ (Record, R$ 42), de Sophie Kinsella, fez sucesso nos cinemas e nas livrarias. Refinada, a coleção Mulheres Modernistas (Cosac Naify, R$ 295) reúne em uma bolsa de tecido títulos de autoras como Marguerite Duras e Virgina Woolf. Uma dica: as prateleiras da Nobel têm poucos títulos de antigos catálogos.

Center 3. 3287-7387.

A adega é nossa

Seu homem não precisa ficar de cara amarrada enquanto você garimpa achados. Na Expand, ele se diverte com os vinhos importados de países como Argentina, Chile, Portugal e Itália. São cerca de 5 mil rótulos, mais acessórios finos para (quem sabe?) um novo hobby. Se você quiser fazer uma surpresinha, a

casa tem um ‘vale-curso’.O módulo básico custa R$ 140 e é direcionado a principiantes (duas aulas de duas horas e meia). Para iniciados, aulas sobre as regiões francesas de Bordeaux e Borgonha ou as italianas Piemonte e Toscana. O jantar especial está garantido.

Anália Franco. 2672-4700.

Xô, cansaço

Eles não acreditam, mas fazer compras cansa - e você merece uma massagem. Na Zen Zen, que tem estande no Shopping D, há um cardápio de opções. A expressa, Em cadeira, custa a partir de R$ 15. A técnica de reflexologia, aplicada nos pés durante 20 minutos, vale R$ 24. Enquanto aguarda a sua vez, veja os produtos da lojinha. O ‘Cafuné’ (R$ 20 aR$ 30), moldado em aço, é uma delícia para massagear a cabeça. O ‘Carrinho’ (R$ 25) também pode ir para casa. É assim: ele desliza por braços, pernas e costas. Os movimentos soltam a musculatura e ativam a circulação.

Shopping D. 5021-2172.

Para abrir o apetite

O Empório Chiappetta, banca do Mercado Municipal da Rua Cantareira (que vende guloseimas irresistíveis há 101 anos), reabriu sua loja no piso Térreo do Eldorado. O bacalhau norueguês é vendido a partir de R$50, o quilo.A unidade do shopping também vende frios, azeites e castanhas. Faça sua cestinha de frutas secas (R$ 12 aR$ 48, o quilo).

Eldorado. E-mail:mercado@chiappetta.com.br