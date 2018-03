Guia dos shoppings: novos espaços

SÃO PAULO - Na zona sul: o bairro vai receber dois empreendimentos de luxo até 2010.

Na Grande São Paulo: são mais de oito projetos de novos shoppings

Não são apenas os shoppings que têm planos de expansão. O Guia também vai crescer no ano que vem, já que novos empreendimentos serão inaugurados nos próximos anos. O Iguatemi, o mais antigo centro comercial do gênero do país, vai ampliar seus domínios bem ao lado da Daslu. O prédio vai se chamar JK Iguatemi e ainda está na fase de construção dos estacionamentos no subsolo. Não há informação sobre quais grifes irão para lá, mas sabe-se que serão 240 lojas em 32.576m2 de área bruta locável. A previsão de inauguração é outubro de 2010. Já o Shopping Vila Olímpia (no detalhe) chega mais cedo ao mesmo bairro: novembro deste ano. Localizado na Rua Olimpíadas, terá 204 lojas (quatro delas âncoras), nove salas de cinema e um teatro. O projeto, que tem área bruta locável de 29.538m2, é de Sig Bergamin e Paulo Baruki.

Calendário de consumo

Praça da Moça (Diadema): maio 2009

União de Osasco: junho de 2009

Vila Olímpia: novembro de 2009

Iguatemi Alphaville: abril de 2010

JK Iguatemi: outubro de 2010

General Shopping (São Bernardo): 2010

Metrô Tucuruvi: 2010

Parque Shopping Barueri: 2010

Ainda no papel

Granja Viana e Mooca ganharão shoppings, ainda sem previsão de inauguração. Os empreendimentos são da BRMalls, a mesma do Villa-Lobos e Tamboré. O Mooca terá área bruta locável de 45 mil m2, 164 lojas e estacionamento com 2 mil vagas. Na área de lazer, boliche, games e cinema. Já o Granja Viana terá 27 mil m2 de área locável, 160 lojas e cinema.