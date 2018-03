Guia dos shoppings: cuidando da saúde

Inspire: esportes como musculação e box vão deixar em você em forma para as compras.

Expire: mas há também atividades de relaxamento

O mesmo shopping que oferece pipoca amanteigada, sanduíches com andares e milk-shake de Ovomaltine também pode ser um reduto de vida saudável e malhação. As academias de shopping começaram a se proliferar na década de 90, como foi o caso Fórmula do Shopping Eldorado. E muita gente gostou da ideia. Tanto que, entre os 50 shoppings visitados pelo Guia, 17 têm academias em que você pode praticar ginástica, ioga, jiu-jítsu, boxe e capoeira, entre outras (dezenas de) modalidades.

Pensando também no bem-estar dos estressadinhos, os shoppings têm investido cada vez mais em quiosques e clínicas especializados em massagem. Tem para todos os gostos: shiatsu, massagem relaxante, drenagem linfática, ayurvédica, massagem rápida, demorada... E, claro, há também spas especializados em tratamentos de beleza, como o Kyron, do Iguatemi.

Mezanino relaxante

No Iguatemi, o Kyron Spa fica estrategicamente localizado no mezanino do primeiro piso, onde quase não há movimento. Ali, é possível realizar tratamentos estéticos como a limpeza facial com peeling ultrassônico (R$ 230). Há também massagens relaxantes, como a Stress Less (‘menos estresse’, em português), de 50 ou 80 minutos. Como o nome sugere, é uma sessão para você se esquecer dos problemas do dia a dia. Depois da massagem, é provável que nem a fila para pagar o estacionamento irrite você.

Lembra da flanela de xadrez?

Pijama de flanela para as noites de inverno tem um quê de nostalgia. Na Jogê, há conjuntos de calça e camisa em duas diferentes padronagens de xadrez nos tamanhos adulto (R$ 198) e infantil (R$ 128). Para combinar, escolha entre as pantufas ou a sacola feitas com o mesmo tecido. A seção de roupa íntima tem poucas peças masculinas, mas vários conjuntos para usar acompanhada. Entre as opções sexy, a calcinha (R$ 40) e o sutiã (R$ 101) dourados que parecem de lurex, mas não pinicam. Pátio Higienópolis. 3666-0253.