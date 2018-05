'Guia dos Museus Brasileiros' está disponível na internet

O Instituto Brasileiro de Museus e o Ministério da Cultura colocaram à disposição nesta quinta-feira o Guia dos Museus do Brasileiros. Informações sobre mais de 3 mil deles estão disponíveis online no site do Ibram.

A lista pode ser baixada em PDF e pode ser usada para consulta de endereços, separados por cidades e regiões, contato, site e outros dados úteis, como acessibilidade e preços. Museus virtuais também estão no guia.

"O brasileiro precisa de museus que sejam verdadeiramente seus, capazes de relacionar uma nação consigo própria, cada pessoa com ela mesma, nosso passado e nosso futuro", escreveu a ministra Ana de Hollanda na página de apresentação do Guia. "O Ministério da Cultura tem trabalhado para isso, por meio do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), para que esses espaços sejam, de fato, do Brasil, apropriados por todos os brasileiros", acrescenta.

A versão impressa do guia do Cadastro Nacional de Museus foi lançada em maio e tem cerca de 600 páginas. O projeto para cadastro e mapeamento dos museus começou em 2006.