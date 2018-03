Guia destrincha todas ações de 'Breaking Bad' Sabe aquelas bombas caseiras armadas por Walther White em Breaking Bad? Um guia completo sobre todas as ações do protagonista da série que amealhou 16 estatuetas do Emmy está desembarcando no Brasil até o fim do mês. Vamos Cozinhar? (LeYa) não ensina a fazer bombas, mas descreve tudo o que é feito em cena. Em 432 páginas, por R$ 49,90, o casal Ensley F. Guffey e K. Dale Koontz esmiúça os 62 episódios, destacando as interligações da trama, a direção, a fotografia, os diálogos e as curiosidades sobre drogas, planos de saúde, quimioterapia, cartéis do narcotráfico e o Novo México, além, é claro, da química.