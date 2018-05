Guia de museus é lançado em site Elaborado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram/Ministério da Cultura), o Guia dos Museus Brasileiros entrou no ar na internet e está disponível para consulta e download no site www.museus.gov.br. Com amplo trabalho de pesquisa realizado pelo instituto, a página virtual apresenta dados sobre ano de criação, situação atual, endereço, horário de funcionamento, tipologia de acervo, acessibilidade, infraestrutura para o recebimento de turistas estrangeiros e natureza administrativa de mais de 3 mil museus mapeados no Brasil. No mês passado, foi lançada a versão impressa do guia, que será distribuída a todos os museus que integram a publicação.