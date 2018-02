Guia apresenta trabalho de amigos de museus A Federação de Amigos de Museus do Brasil (Feambra) vai lançar na quarta-feira, às 10 horas, no auditório do Masp, o Guia para Criação e Gestão de Associações de Amigos de Museus. A edição tem como objetivo apresentar os benefícios do trabalho realizado de forma voluntária nas instituições museológicas do Brasil. A Feambra, entidade sem fins lucrativos criada em 1989, disponibilizará o guia gratuitamente em sua versão digital em seu site (www.feambra.org), a partir de quarta-feira.