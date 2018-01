Gugu renova com o SBT Gugu renovou o contrato com o SBT nesta sexta-feira após uma longa conversa com Sílvio Santos. O apresentador estava insatisfeito com os projetos do canal e chegou a mostrar interesse em ir para a Record. Gugu tinha agendado uma reunião com os dirigentes da Record na segunda-feira, mas preferiu ficar no SBT. Nem o apresentador nem o SBT revelaram os valores da renovação, mas a emissora garante que Gugu recebeu uma proposta irrecusável de Sílvio.