Gugu recebe proposta e está com pé na TV Record

O apresentador Gugu Liberato deverá estrear na Record em 2010. Especula-se que o atual apresentador do SBT, uma cria de Silvio Santos, vai ganhar na Record o salário de R$ 3 milhões por mês. O salário atual de Gugu chega a R$ 1,5 milhão.

Íris Abravanel, mulher de Silvio Santos, disse, desconsertada: "É uma pena. Ele é um ótimo profissional". Ela foi questionada na terça, 9, durante coletiva de lançamento da próxima novela do SBT, Vende-se um Véu de Noiva. Fontes na Record confirmam a negociação e dizem que a ida de Gugu para a emissora é questão tempo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A direção do SBT se reúne hoje com o apresentador para acertar os detalhes da negociação. Prestes a perder Gugu, Silvio Santos negocia com a Rede TV! para levar o Pânico na TV! para o SBT. Os humoristas de grupo estiveram ontem na emissora.