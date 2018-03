Gugu para de dar casas A fórmula esgotou. Quadros como o Sonhar Mais Um Sonho, famosos por darem casas próprias aos inscritos, perderão espaço no Programa do Gugu para um novo projeto, com menos assistencialismo e mais entretenimento. É coisa para no máximo daqui a um mês. A repaginação da atração da Record - que vem de consecutivos empates em ibope com Silvio Santos no horário- investirá em duas novas vertentes: uma gincana ao estilo Corrida Maluca, que Gugu comandou com sucesso no SBT nos anos 90, e Gugu Vai Até Sua Casa. Nesse quadro, o apresentador levará uma versão pocket de seu programa, com palco, atrações musicais, provas e bailarinas, para a rua de um telespectador. Maluquice? Não, é Gugu retornando à formula que domina bem: o bom e divertido programa de auditório.