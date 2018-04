Gugu é liberado pelo SBT e começa em agosto na Record

Mais um capítulo da novela envolvendo Gugu, Silvio Santos e Record, dessa vez, feliz. No final da tarde desta segunda, 6, após longa reunião com Silvio Santos, Gugu ­– que resolveu ir para a Record - conseguiu ser liberado de cumprir o seu contato com o SBT até o final, em março de 2010, e melhor, sem multa.

Gugu tinha se prontificado a ficar na emissora de Silvio Santos até o fim do acordo em vigência, mas a relação com o patrão já estava desgastada. Além de mudar o Domingo Legal de horário, Silvio Santos demitiu o diretor do programa, Homero Salles, e iniciou um cabo de guerra com a Record para segurar profissionais da produção do programa.

Na tarde desta segunda, 6, após uma conversa amigável, Silvio dispensou Gugu da multa contratual, atualmente na casa dos R$ 9 milhões. A Record comemorou a notícia e já prepara a estreia do apresentador na casa para agosto.