Guerra de anúncios: Globo cobra explicação da Band A Globo pediu na Justiça uma explicação à Band com relação ao anúncio publicado simultaneamente ao seu, sobre cobertura eleitoral. A rede quer que a Band explique o porquê da publicação do anúncio "Eles prometem. A Band cumpre", que saiu no início do mês em grandes jornais de São Paulo. O anúncio, que não cita a Globo nominalmente, seria uma resposta da Band ao anúncio publicado dias antes pela Globo "Eu prometo", para divulgar a cobertura eleitoral da emissora. Na peça publicitária, a Band também enumerou vários fatos históricos em que afirma ter feito em cada ano de eleição seguido da frase "Eles silenciam". A Globo recebeu o anúncio da concorrente como uma afronta e entrou com uma interpelação na Justiça pedindo uma explicação da Band antes de mover qualquer medida judicial. Segundo a Central Globo de Comunicação, a rede resolveu questionar a quem o anúncio se dirigia para não ser leviana ao tomar medidas mais drásticas. A Band, por meio de sua Assessoria de Imprensa, informa que ainda não recebeu nenhuma notificação da Justiça com relação ao caso.