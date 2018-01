'Guerra Ao Terror' estreia hoje com 9 indicações ao Oscar

A produção acompanha um grupo de soldados americanos que trabalha em uma divisão antibomba em Bagdá, no Iraque. A poucos dias de voltar para casa, o principal técnico de equipe morre no decorrer de uma missão. Para assumir a função, integra o time o destemido sargento William James, (Jeremy Renner, que concorre ao Oscar de melhor ator).

O excesso de confiança de James e o modo como ele desafia a morte causa estranhamento e atritos entre os colegas. Mas, aos poucos, a convivência faz com que cada um revele aspectos da sua história e consiga compreender melhor as ações individuais. O durão J.T. Sanborn (Anthony Mackie) sonha em ter um filho, enquanto o assustado Owen Eldridge (Brian Geraghty) teme a morte a cada nova operação.

Ao mesmo tempo em que mostra a ação quase realista do desarmamento de bombas, o filme trata do drama pessoal dos personagens, apresentando um panorama psicológico dos soldados. A história de "Guerra ao Terror" é inspirada na experiência real do jornalista e roteirista Mark Boal, que prestou serviço em uma unidade antibomba. As informações são do Jornal da Tarde.