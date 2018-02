Gueixa de 98 anos atrai clientela no Japão

A tradição das gueixas vem perdendo a força no Japão moderno, mas Kokin, de 98 anos, a mais velha profissional em atividade no país, continua atraindo a atenção. Kokin, apelido de Kayo Kaburaki, canta e toca um instrumento de cordas tradicional - shamisen - no balneário de Atami, perto da capital, Tóquio. Dança e maquiagem elaborada ela abandonou. Ao contrário do que se pensa, as gueixas japonesas não são prostitutas. São mulheres que entretêm os homens com boa conversa, dança e música. Kokin diz que ainda está interessada em encontrar homens jovens, mas como amiga. Namorado, ela diz que não arranja mais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.