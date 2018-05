Gudin e Fátima Guedes fazem show amanhã em SP Dez anos após gravarem o disco "Luzes da Mesma Luz", o compositor e violonista paulistano Eduardo Gudin e a cantora e compositora carioca Fátima Guedes se reencontrarão com o público com esse mesmo repertório em show amanhã, às 21h, no Memorial da América Latina, em São Paulo.