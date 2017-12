Gucci realiza jantar de gala e arrecada doações para a Unicef

A grife italiana Gucci realizou na quarta-feira, 6, um jantar de gala na sua megaloja de luxo recém-inaugurada no centro de Manhattan. O jantar foi apresentado pela cantora Madonna e teve como objetivo arrecadar doações para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e as crianças órfãs do Malauí (África). Foto: Reuters O evento contou com a presença de muitos famosos. Entre eles, o casal de atores Tom Cruise e Katie Holmes. Também marcaram presença no jantar a atriz Demi Moore, acompanhada de Ashton Kutcher, além de Jennifer Lopez e Marc Anthony. A atriz Gwyneth Paltrow também foi outra presença de peso. Foto: AP O presidente e executivo-chefe da Gucci, Mark Lee, disse em entrevista coletiva na terça-feira, 5, que a nova loja da grife, de três andares e inspirada na arquitetura dos anos 50, será "um dos maiores endereços da moda para Nova York e os compradores internacionais". Foto: Reuters A apresentação do espaço, desenhado pela diretora de criação da marca, Frida Giannini, e pelo arquiteto James Carpenter, coincide com a realização da Semana de Moda de Nova York, que termina na sexta-feira, 8. Foto: Reuters Na decoração da loja, foram usadas linhas geométricas e as cores dourada, branca, cinza e preta, além de muito vidro. No ponto de venda, os admiradores da grife poderão comprar acessórios (bolsas, sapatos e artigos de couro), roupas femininas e masculinas e jóias.