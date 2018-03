Gucci mostra em Milão coleção inspirada nos anos 60 Há principalmente muito otimismo na coleção da grife Gucci apresentada nesta quarta-feira na Semana de Moda de Milão, que contou com a presença da modelo brasileira Jeisa Chiminazzo. As roupas e os acessórios, criados pela estilista Frida Giannini, são decididamente inspirados nos anos 60. Otimismo tem tudo a ver com Frida Giannini - em 2006, quando começou a assinar as coleções da Gucci, as vendas do prêt-à-porter feminino cresceram em 23,8% no primeiro trimestre e em 35,7% no segundo. O desfile da Gucci trouxe uma linha agradável de roupas curtas muito gráficas e alegres. Um dos destaques foram as estampas caleidoscópicas apresentadas em vestidos, sempre mini e com cintura predominantemente alta, ou conjuntos com a cintura bem marcada por faixas listradas. Modelos desfilaram ainda casacos enxutos, mas com mangas geométricas para dar o equilíbrio. mais tendências: calças afuniladas e um pouco curtas, botinhas ao estilo Beatles, em verniz com salto espelho, ou em couro prateado. A parte mais brilhante é a do tecido jacquard, branco ou preto, com um efeito adamascado, para vestidos, sobretudos e calças apertadas. Para a noite, o tecido ganha prata, pérolas e bordados. Surge o longo, em leves motivos paisley estampados sobre o preto das saias usadas com top com fortes listras gráficas, mas também o preto total decorado com placas metálicas que simulam espelhos. Lindos os sapatos baixos de salto quadrado, às vezes totalmente prateados; e a nova bolsa com desenho de volante de carro da época. E nesta noite, a grande festa: o cantor e pianista John Legend, lançado por Lauryn Hill (conhecido nos Estados Unidos como "The Legend"), se apresenta em um grande pavilhão no espaço do Palácio Serbelloni, em homenagem aos 85 anos da Gucci. Será lançado também um livro "Gucci by Gucci", escrito pela jornalista de moda Sarah Mower.