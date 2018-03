Gucci celebra 90 anos abrindo 'museu do luxo'

FLORENÇA - A grife Gucci inaugurou nesta semana o seu primeiro museu em um palácio florentino, 90 anos depois de o seu criador fundar uma empresa familiar de produtos de couro, inspirando-se na aristocracia inglesa.

Astros do mundo da moda apareceram para festejar a inauguração do museu em uma suntuosa cerimônia, na segunda-feira, na Piazza della Signoria, em Florença, onde fica o Palazzo della Mercanzia, do século 14.

"Unidos somos mais fortes", disse Ferruccio Ferragamo, presidente da consagrada marca toscana de calçados que leva o seu nome, durante a festa de inauguração do museu Gucci, que ocupa três andares do "palazzo".

Lá ficarão expostas peças famosas, como as bolsas "bambu" que pertenceram a ícones como Jackie Onassis e Sofia Loren, ou vestidos de gala criados pela atual designer da grife, Frida Giannini, para as atrizes Hilary Swank e Naomi Watts.

O subsolo vai abrigar o arquivo da Gucci, uma imensa coleção de prêt-à-porter, acessórios e fotos.

"Quisemos criar uma pequena joia", disse Giannini à Reuters numa cerimônia com tapete vermelho no vizinho Palazzo Vecchio, a prefeitura de Florença, onde imponentes afrescos evocam a Renascença italiana.