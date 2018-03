Guarujá será QG no verão

No programa, com um hora de duração de segunda a sexta, eles receberão outros VJs e convidados para participar de atividades no imóvel, onde haverá uma pista de skate na sala e competições como campeonato de mergulho, além de churrasco com artistas.

Entre as brincadeiras, serão exibidos reportagens e quadros, entre eles o Paulinho de Aluguel, em que Paulinho Serra consertará traquitanas no estilo MacGyver. Aos sábados, entra no ar A Festa, em que artistas dão entrevistas e o público participa de provas. No lugar do tradicional Luau, entra o Show na Brasa de Verão, em que dois artistas cantarão em um palco montado na praia da Barra da Tijuca, no Rio. E, para mostrar se amor de verão sobe ou não a serra, Marcelo Adnet e Dani Calabresa estrelam o Verão de Casal, sobre os romances que acontecem na estação mais quente do ano. /JOÃO FERNANDO