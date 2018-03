GUARNIERI RUMO À INTEGRAL

Determinação é qualidade que deve vir sempre ao lado de outra, talento, para resultar em empreitadas bem-sucedidas do ponto de vista artístico. É o caso do pianista Max Barros, nascido na Califórnia, nos Estados Unidos, de pais brasileiros, e radicado em Nova York há 29 anos. Ele tem realizado um trabalho sistemático de divulgação da música brasileira, com especial preferência pela obra de Mozart Camargo Guarnieri (1905-1993), a ponto de chamar sua editora de Ponteio Publishing Co., referência à monumental série de 50 ponteios, versão brasileira dos seculares prelúdios, criada pelo compositor a partir da observação das ponteadas dos violeiros improvisando enquanto afinam o instrumento antes de realmente atacar a música.

Depois de dois ótimos CDs pelo selo Naxos (2005 e 2010) onde interpreta os seis concertos para piano e orquestra de Guarnieri ao lado da Orquestra Filarmônica de Varsóvia regida por Thomas Conlin, Barros inicia agora a integral da produção do compositor para piano solo projetada para seis CDs, pela mesma Naxos. O primeiro volume, um álbum duplo, está sendo internacionalmente lançado neste início de ano . Contém uma nova leitura dos 50 ponteios, as três "dansas" (Guarnieri as grafava assim), incluindo a mais famosa e bis frequente dos pianistas brasileiros, a Dansa Negra; a breve Suíte Mirim e a importante Sonata, de 1972, da plena maturidade.

Ex-aluno de Gilberto Tinetti no Brasil, Barros estudou depois com professores ilustres como Malcolm Bilson, Richard Goode e o excepcional brasileiro Antonio Guedes Barbosa. E faz justiça à produção pianística de Guarnieri, até aqui pouco executada e/ou gravada - com exceção de duas dedicadas antecessoras em disco: Belkiss Carneiro de Mendonça (integral das valsas e a citada sonata) e Laís de Souza Brasil (estreou mundialmente a sonata e os concertos nºs 3 e 5, gravou a sonata e a integral dos Ponteios, música para cello e piano com Antonio Lauro del Claro, entre outras).

Guarnieri é mais do que um sucessor do Villa-Lobos. Seu nacionalismo, injustamente ridicularizado pela vanguarda nos anos 1950, é apenas um componente de um criador musical completo. Como dizia Mário de Andrade, ele é o nosso mais hábil polifonista. Basta ouvir com atenção o terceiro movimento da sonata de 1972, uma fuga a três vozes que ele intitula Triunfante - Enérgico - Triunfante. Laís, analisando a sua obra pianística no volume coletivo Camargo Guarnieri - O Tempo e a Música (Funarte/Imprensa Oficial, 2001), assinala sinteticamente outra de suas características: "Usando a princípio a harmonia dissonante, dentro do senso tonal, foi empregando cada vez mais o cromatismo, até sua música tornar-se atonal".

Além de uma interpretação adequada desta sonata difícil de se equilibrar estruturalmente, seja no Tenso inicial, seja no ótimo Amargurado central, Barros mostra-se vitorioso mesmo no maior desafio deste álbum duplo: a meia centena de Ponteios. Sem esquecer a gravação pioneira de Laís, que estabeleceu um padrão elevado de interpretação, Barros beneficia-se de técnicas de gravação mais modernas, atenta meticulosamente para o texto guarnieriano, fazendo aflorar belas e até aqui ocultas filigranas. Isso além de uma modernidade que surpreende quem não conhece esta obra-chave produção pianística brasileira do século 20 - é impressionante como Guarnieri consegue criar música densa em estruturas muito simples, em geral monotemáticas.

Como outra integral lançada pela Naxos nos últimos anos - a de Villa-Lobos por Sonia Rubinsky -, esta tem tudo para também estabelecer novo paradigma.

Crítica: João Marcos Coelho

JJJJ ÓTIMO

