'Guardian' discute 'Tropa de Elite' e comete gafe sobre o Rio

Com cenas que "poderiam parecer o noticiário noturno no Rio", o filme Tropa de Elite tomou o Brasil de assalto, antes mesmo de estrear, publica nesta segunda-feira, 24, o diário britânico The Guardian. "Baseado na vida das forças especiais que operam na capital do Brasil (sic), o filme já está se provando um dos mais polêmicos da história do País", afirma o jornal. Veja também: Tropa de Elite estréia no Festival do Rio A reportagem, citada pela BBC, diz que Tropa de Elite alega estar baseado em fatos e mostra cenas fortes de policiais torturando e matando traficantes de drogas. "Dezenas de milhares de cópias piratas foram distribuídas por vendedores ambulantes até na Amazônia, enquanto um grupo de oficiais da polícia tentou impedir seu lançamento", revela o Guardian. "O Batalhão de Operações Especiais (Bope) se considera o 'crème-de-la-crème' das unidades de combate urbano. Alguns afirmam abertamente o desejo de testar suas habilidades no Iraque", afirma a reportagem. O jornal comenta o fato de o logotipo do grupo ser uma caveira perfurada por um facão e que seu hino promete combater os inimigos "a qualquer hora, a qualquer custo". "A imagem do Bope em Tropa de Elite, que inclui uma cena na qual um traficante é morto com um tiro de rifle na cabeça, foi considerada tão prejudicial por um grupo de policiais que eles tentaram obter um mandado banindo o filme das telas brasileiras", relata a reportagem. O jornal observa que o pedido foi negado por um juiz que argumentou que o filme retratava "a realidade do dia-a-dia de boa parte das pessoas que vivem nesta cidade". A reportagem também cita o governador do Rio, Sérgio Cabral, que descreveu o filme como "um excelente trabalho de cinematografia" que foi "fiel em mostrar os problemas sérios que enfrentamos em termos de segurança pública".