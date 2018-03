Guarda-costas de Gisele Bündchen atira contra fotógrafos

Um guarda-costas da top model brasileira Gisele Bündchen atirou contra o veículo de dois fotógrafos que tentavam cobrir seu casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady em uma praia da Costa Rica. Os fotógrafos são Yuri Cortez, da agência francesa "AFP", e Rolando Avilés, do jornal costarriquenho Al Día.

Veja também:

Gisele Bündchen se casa em cerimônia na praia

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Avilés declarou neste domingo, 5, que o fato ocorreu no sábado, depois que vários guarda-costas tentaram recolher o material fotográfico obtido na cidade de Playa Santa Teresa, onde o casamento foi celebrado.

Segundo Avilés, ele e Cortez nunca entraram na propriedade do casal e que tudo ocorreu quando se negaram a entregar as fotos aos guarda-costas.

Quando ambos arrancaram com o carro no qual estavam, que era conduzido por Cortez, viram que um dos guarda-costas sacou uma arma e imediatamente atirou no vidro traseiro, segundo Aviles.

Gisele Bündchen realizou uma segunda cerimônia de casamento no entardecer do sábado em uma praia da Costa Rica com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Nos arredores da mansão da modelo, foi montada uma ampla operação de segurança, com a intenção de garantir a privacidade do casal e evitar que as dezenas de fotógrafos e jornalistas presentes no local obtivessem alguma informação.

Para o casamento na Costa Rica, foram convidadas cerca de 50 pessoas, entre parentes e amigos próximos ao casal.