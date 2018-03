Guaraná promove concurso de bandas pela internet Dá um Gás na sua Banda é o nome do concurso que envolve bandas independentes, promovido pelo Guaraná Antarctica. O resultado do concurso será celebrado com um street festival reunindo as primeiras 20 colocadas do concurso. As bandas que ficarem em 1.º e 2.º lugar vão abrir os shows de Marcelo D2, Detonautas e Hateen, no Guaraná Antarctica Street Festival. Os interessados podem se inscrever pela Internet, no site do concurso. As inscrições vão de 27 de junho a 15 de agosto.