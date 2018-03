Grupos vêm ao Brasil pela 1ª vez Quatro grupos internacionais de dança se apresentarão no Brasil pela primeira vez em 2013: o norte-americano Shen Wei, de Nova York, e as companhias europeias Hofesh Schecter (Reino Unido), Peeping Toom (Bélgica) e Maribor Ballet (Eslovênia). As apresentações farão parte do festival O Boticário na Dança, no qual a empresa de produtos de beleza investirá entre R$ 10 milhões a R$ 15 milhões. Os espetáculos serão realizados entre 1.º e 9 de maio de 2013 no Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Teatro Guaíra, em Curitiba. O preço das entradas será fixado entre R$ 15 e R$ 100.