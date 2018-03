Grupo XPTO celebra 25 anos com show no Teatro Oficina O grupo XPTO comemora 25 anos com uma festa no Teatro Oficina hoje, a partir das 21 horas. O compositor Beto Firmino, diretor musical e um dos fundadores do grupo junto com o diretor e cenógrafo Osvaldo Gabrieli, apresentará um show com canções de sua autoria. Serão ainda projetadas imagens de espetáculos do XPTO. No palco, além de Firmino estarão os músicos Adriano Salhab e Guilherme Calzavara. Amanhã e sábado o XPTO apresenta, no mesmo teatro, às 21 horas, o espetáculo Lorca, Aleluia Erótica. Ingressos para a festa ou para as sessões teatrais custam R$ 20,00. O Teatro Oficina fica na Rua Jaceguay, 520, tel. (011) 3106-2818. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.