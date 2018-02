Grupo vertigem promove palestras

O Teatro da Vertigem realiza entre hoje e dia 9 de setembro o ciclo de palestras Intervenções Artísticas em Espaços Públicos, que contará com participação do arquiteto e crítico Guilherme Wisnik, do Grupo Bijari, da arquiteta e urbanista Evelyn Furquim Werneck Lima e do artista plástico Eduardo Srur. O evento é aberto ao público e ocorre na sede do grupo, localizada na Rua Treze de Maio, 240, 1.º andar. Organizado por Antonio Araújo, diretor artístico do Teatro da Vertigem, o ciclo integra processo de pesquisa e criação para conceber um novo espetáculo do grupo com previsão de estreia em 2011. As palestras são às 19h30. Mais informações pelo tel. 3255-2713.