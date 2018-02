Grupo Valentino nomeia Facchinetti como diretora de criação O grupo de moda Valentino anunciou na quarta-feira que a ex-estilista da Gucci Alessandra Facchinetti vai tomar o lugar de Valentino Garavani na direção criativa das coleções femininas, após Valentino se afastar da maison de alta-costura que fundou. Valentino Garavani, um dos reis da moda, cujo nome se tornou sinônimo de elegância graças a seus vestidos de grande estilo, anunciou na terça-feira que vai deixar o Valentino Fashion Group em janeiro, depois de 45 anos vestindo estrelas de Hollywood e integrantes da realeza européia. Fontes do setor disseram que a nova proprietária do grupo, a firma de ativos privados Permira, estava procurando uma pessoa mais jovem e de viés mais comercial para liderar a expansão da Valentino em novos mercados e novas linhas de produtos. Facchinetti, nome que tinha sido aventado por jornais italianos e fontes do mundo da moda como possibilidade para tomar o lugar de Valentino, vai apresentar sua primeira coleção para o grupo em março. "Valentino sempre foi para mim uma referência, um ícone de elegância e estilo", disse Facchinetti em comunicado à imprensa. "Sinto infinita admiração e respeito por ele." O Valentino Fashion Group disse que Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli, que já trabalham com Valentino no setor de acessórios, serão os diretores criativos desse setor. A empresa disse que vai fortalecer a equipe de estilistas de moda masculina, mas não deu maiores detalhes. Os vestidos de noite vermelhos e o estilo conservador que são a marca registrada de Valentino fazem com que ele continue a ser um dos estilistas mais procurados para eventos de tapete vermelho, nos quais já vestiu celebridades como Jacqueline Kennedy Onassis, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Cate Blanchett e Julia Roberts. Em julho, Valentino promoveu três dias de festas para comemorar seus 45 anos como estilista, e a expectativa era que fosse anunciar sua aposentadoria nesse momento. Giorgio Armani, um dos principais representantes da mesma geração de estilistas, disse que qualquer sucessor de Valentino terá que carregar "a responsabilidade de levar adiante essa grande tradição e, ao mesmo tempo, expressar sua própria individualidade".