Grupo Titãs grava CD de inéditas para lançar em maio

O dia está reservado para a gravação da bateria de Gavin, o mais concentrado dos Titãs. Separado por um vidro à prova de som, o baterista toca no escuro, atrás das peças que compõem seu ?brinquedo? de fazer barulho. "Na verdade, ele gosta mesmo é de tocar pelado, mas está fazendo um charme para a imprensa", brinca o guitarrista Tony Bellotto. A cumplicidade entre o quinteto é perceptível a quilômetros de distância.

Enquanto Mello - o único a não vestir preto - ajeita seu microfone e Britto empunha o baixo como se segurasse uma peça rara do acervo do Louvre, a sexta peça que compõe o quebra-cabeça titânico está no canto dando a ordem para que Deixa Eu Entrar comece a ser ensaiada. É a primeira vez do produtor Rick Bonadio como comandante de uma banda que não necessita de credenciais. Ligado a artistas diversos como Mamonas Assassinas, NX Zero, Rodolfo e ET, Rouge e Charlie Brown Jr., Bonadio foi escolha unânime entre os cinco Titãs. ?O Rick é uma espécie de clínico e conhece muito a nossa obra?, conta Miklos.

Os 15 discos de estúdio já lançados pela banda ganham novo papel no CD que ainda não tem nome definido. Sem precisar se reinventar, os Titãs voltaram a se descobrir incorporando na nova obra elementos do passado. ?Conversamos bastante sobre este álbum ter um frescor, mas em termos de acabamento?, afirma Bonadio. ?Busquei dentro deles aquele Titãs que todo mundo gosta. Mesmo quando estou programando a bateria eletrônica ou um som diferente penso em como eu gostaria de ver o grupo soando hoje.?

A primeira música de trabalho será Antes de Você, uma balada com cara de rock de FM. A faixa estrelará a próxima novela das sete na TV Globo, Caras e Bocas, em abril. Segundo Rick, será uma das músicas do ano. Foram 40 músicas compostas nesse ano de processo entre ensaios, pré-produção e gravação. Dessas, 14 canções devem entrar no novo álbum. Duas parcerias, uma com Andreas (do Sepultura) e outra com Arnaldo Antunes e Liminha, foram selecionadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.