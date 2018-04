Grupo Tapa volta à cena com a comédia 'A Cloaca'

Quatro velhos amigos de meia idade fazem um balanço de suas vidas, que oscilam entre esperanças e desilusões. A sinopse de "A Cloaca" - a nova montagem do Grupo Tapa, que estreia nesta quinta-feira, 6 - pode até sugerir alguma nostalgia, mas o texto da holandesa Maria Goos segue outro rumo. Os personagens e suas questões são apresentados, na verdade, com um humor muito ácido.

A autora, que está sendo montada pela primeira vez no Brasil, foi descoberta pelo grupo após um pesquisa sobre dramaturgia contemporânea, que resultou em uma série de leituras dramáticas. "Não há no texto nenhuma inovação de linguagem. É uma história com começo, meio e fim, mas que trata da crise pela qual o macho está passando atualmente", avalia o diretor Eduardo Tolentino de Araújo.

Em cena, André Garolli, Brian Penido Ross, Dalton Vigh e Tony Giusti travam diálogos corrosivos que revelam os problemas masculinos com a sexualidade, a vida profissional e a ascensão feminina na sociedade. "O fato de a peça ter sido escrita por uma mulher faz toda diferença - a autora tem uma visão distanciada e, talvez por isso, mais corrosiva dos homens", afirma Tolentino.

Ele ressalta que, mesmo assim, a peça é claramente uma comédia. "O público vai dar risada, certamente, mas queremos que as pessoas saiam do teatro pensando", diz.

Onde: Teatro Nair Bello - Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, piso 3, Cerq. César, 3472-2414.

Quando: 5ª e sáb., 21h. 6ª, 21h30. Dom., 19h.

Quanto: R$ 30/R$ 40.

André Garolli, Brian Penido Ross, Dalton Vigh e Tony Giusti em cena de "A Cloaca". Foto: Divulgação