Grupo Tapa faz homenagem ao ator Igor Zuvela O Grupo Tapa apresenta A Mandrágora amanhã, às 21 horas, no Teatro Arthur Azevedo, em homenagem ao ator Igor Zuvela que integrava o elenco e morreu de enfarte na última terça-feira. A entrada (R$ 10), assim como depósitos numa conta poupança do Itaú (agência 0553, conta 43821-9), reverterão em benefício da família do ator. Igor Zuvela morreu aos 28 anos. Sem dúvida o teatro perdeu um talentoso jovem ator. Na montagem da comédia A Mandrágora, dirigida por Eduardo Tolentino, Igor destacava-se, mesmo sendo secundário na trama, no papel de um criado. Levado ao Tapa pelo ator André Garolli, de quem foi aluno, Igor trabalhou como ator em Major Bárbara e em Os Executivos. Deixou um filho, João Lucas, de 5 anos. Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, tel. 6605-8007.