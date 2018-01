Grupo Ojos de Brujo mostra novo CD em show em SP

Com dez integrantes, Ojos de Brujo nasceu em 1996, em Barcelona (Espanha), com músicos de diferentes origens e influências. No repertório, traz uma mistura de flamenco, funk, hip-hop e reggae. Na opinião do percussionista do grupo, Xavi Turull, o flamenco pode ser mesclado com qualquer estilo. "É um ritmo forte, que se conecta com música indiana, salsa e também com música brasileira. Nossa banda faz experimentos como em um laboratório", esclarece.

Em 13 anos de existência, o grupo já passou por grandes festivais, como Festival de Glastonbury, Jazz de Montreal, Summerstage NY Central Park e tocou em países como Japão, Marrocos, Cuba, México e Hungria. Por aqui, depois da apresentação em São Paulo, os artistas seguem para o Recife (PE), onde fazem show em plena segunda-feira de carnaval. As informações são do Jornal da Tarde.