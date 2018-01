Grupo O Terço abre hoje série de shows no CCBB Um pé no mato, outro pé no rock. A definição do cantor e compositor Zé Geraldo é a que melhor explica o tal do rock rural, estilo musical que esteve em voga por aqui nos anos 60 e 70. Agora, quem quiser ir além da teoria e entender na prática o ritmo que nasceu da mistura da viola caipira com as guitarras distorcidas precisa ver a série de shows que irá ocorrer no Centro Cultural Banco do Brasil, às terças-feiras, até 9 de março.