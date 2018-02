Grupo Noche Flamenca se apresenta pela 1ª vez em SP Pela primeira vez no Brasil, o grupo espanhol Noche Flamenca - com 17 anos de trajetória e considerado a mais importante companhia itinerante de flamenco da Espanha - chega a São Paulo, depois de passar, no último final de semana, pelas cidades catarinenses de Jaraguá do Sul e Joinville. O grupo apresenta hoje o espetáculo "Camino Al Sur" na capital paulista, em única apresentação. Com coreografias assinadas por Martin Santangelo e Soledad Barrio, casal que fundou a companhia em 1993, o programa também reúne trabalhos como os solos de guitarra de Eugenio Iglesias e Salva de María e coreografias da dupla de bailarinos Antonio Jimenez e Juan Ogalla.