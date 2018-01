Grupo Mockers toca músicas dos Beatles em São Paulo

O nome inspirado na fala de Ringo Starr - que ao ser perguntado se os Beatles eram mods ou rockers respondeu: "Somos mockers" - surgiu na cabeça do trio Rian Batista, Regis Damasceno e Clayton Martin, respectivamente baixista, guitarrista e baterista do Cidadão Instigado, banda que lançou o elogiadíssimo álbum Uhuuu! no ano passado.

"Tudo começou nos nossos ensaios e passagens de som antes dos shows do Cidadão. O Regis é fanático por Beatles e sempre tocava músicas da banda", conta o baterista Clayton. "Há um ano tivemos a ideia de levar este projeto adiante. As coisas cresceram e agora temos até um escritório que está agenciando nossos shows."

Para a apresentação de hoje no teatro do Sesc, Clayton diz que o repertório sairá dos álbuns Rubber Soul, Revolver, Sgt. Peppers, Magical Mistery Tour, White Album, Let It Be e Abbey Road. "Vamos tocar músicas que nunca foram apresentadas ao vivo e muitos lados ?bs? como Everybody?s Got Something to Hide Except Me and My Monkey e Blue Jay Way. Nada da fase iê-iê-iê."

O grupo já realizou 15 shows desde o ano passado e quer continuar a tocar durante 2010. Algo como faz o Del Rey - formado pelo cantor China e integrantes do Mombojó -, que desde 2003 vem interpretando músicas de Roberto Carlos com sucesso de público. "Já temos nossos seguidores. Eles se emocionam e cantam alto nos shows", afirma Clayton. O projeto Toca Aí ainda contará com a apresentação da banda matogrossense Vanguart interpretando Bob Dylan, no dia 28, às 21 horas. As informações são do Jornal da Tarde.

