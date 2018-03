Grupo japonês de dança celebra 10 anos no Brasil "Deixemos que nossos corações vibrem ao som dos tambores" foi a frase que deu abertura à apresentação de taiko - um tipo de dança japonesa com tambores que, no idioma oriental, significa "grande tambor". O evento, que aconteceu ontem no Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo, chamado de Shíma ní mudutí (de volta às origens), procurou traçar a evolução do taiko, do estilo tradicional ao mais moderno, e foi organizado para homenagear os 10 anos de fundação do grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko no Brasil. A escola foi trazida ao País pelo professor Naohide Urasaki de Okinawa, uma ilha japonesa.