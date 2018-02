Grupo francês Eia faz duas apresentações em São Paulo

Além do concerto, o Consulado da França prepara também um jantar com pratos da culinária dos séculos 12 e 13, sob o comando do chef francês Olivier Delcroix. O concerto e o jantar são para um grupo restrito de convidados que vão desembolsar R$ 500 por ingresso - valor totalmente revertido para os dois projetos no Haiti.

Mas os que não estiverem no mosteiro também terão a chance de ouvir o Eia, num concerto gratuito, amanhã, às 19h30, no Espaço Cultural Tattersal, no Parque da Água Branca. A apresentação será uma oportunidade rara para os paulistanos conhecerem um repertório incomum no panorama de concertos da cidade.

Pela primeira vez no Brasil, o grupo é formado por cinco músicos que vieram do conjunto Ultreia, que tocou no Museu Nacional da Idade Média de Paris de 1991 a 2008, sendo três cantores - o tenor Pierre Bourhis, a soprano Hélène Decarpignies e o contratenor Hervé Mailliet. O Eia leva ao palco instrumentos antigos, como a viela, que é tocada com arco, como um violino; o cistre ou cítola, que é tocado como o alaúde ou o violão, por cordas pinçadas; e a percussão.

Um dos méritos do Eia é o de conseguir executar e popularizar um repertório tão antigo (do século 5.º ao 15), usando algumas composições que contaram apenas com a tradição oral para passar de geração em geração. Todas as peças são de origem sacra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Groupe Eia - Mosteiro de São Bento (Largo São Bento). Hoje, 20h. R$ 500. Parque da Água Branca. Espaço Cultural Tattersal (Av. Francisco Matarazzo, 455). Amanhã, 19h30. Grátis. Ingressos no local.