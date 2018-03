Grupo francês abre hoje mostra mundial circense em BH O 5º Festival Mundial de Circo começa hoje, às 20h30, em Belo Horizonte, com apresentação do espetáculo 20º Première, da escola francesa Centre National des Artes du Cirque (Cnac), na Funarte, Rua Januária, 68. Como parte da programação do Ano da França no Brasil, o Cnac é o convidado especial do evento, que ocorrerá até o dia 28.