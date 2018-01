GRUPO FARÁ PRIMEIRA TURNÊ INTERNACIONAL Aos 25 anos, a Armazém Cia. de Teatro consolidou uma trajetória sólida no cenário nacional. Nasceu em Londrina, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1998 e agora parte para suas primeiras experiências fora do Brasil. Selecionada pelo Festival Brasil Cena Internacional, a peça A Marca da Água será uma das representantes do País nos festivais de Avignon (França) e Edimburgo (Escócia): os dois mais importantes eventos do gênero no mundo. Também está prevista uma temporada da criação em Montevidéu, Uruguai.