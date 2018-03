Grupo Falamansa grava videoclipe no Rio Tietê em SP Nas margens do Rio Tietê a paisagem e o cheiro não são dos mais agradáveis. Basta uma rápida passada de olhos para encontrar embalagens vazias de lata de óleo, garrafas pet, sacos plásticos, pedaços de isopor, pneus velhos e até capacetes boiando na água. Ancorado embaixo do Cebolão, próximo à entrada da rodovia Castello Branco, está a barca Almirante do Lago. Trazida desmontada de Minas Gerais e montada ali mesmo, há alguns anos ela navega pelo rio levando crianças e adultos no projeto de conscientização ambiental Navega São Paulo. Foi neste cenário desolador de filme apocalíptico, em meio a carcaças de barcos enferrujadas, que Tato, Dezinho, Alemão e Valdir, integrantes da banda de forró Falamansa, gravaram o videoclipe da música Segue a Vida, single do novo álbum homônimo, o sexto do grupo. O vídeo foi dirigido por Maurício Eça (de Marcelo D2, Supla, CPM22, Frejat e Pitty) e para as tomadas aéreas foi alugado até um helicóptero. O objetivo, de acordo com os componentes da banda, é fazer um alerta pela preservação ambiental não só do Rio Tietê, mas também de todo o Planeta. Munidos de caixas de som, instrumentos musicais e máscaras de gás, eles navegaram, na última terça-feira, do Cebolão à Ponte do Piqueri, chamando a atenção dos motoristas que estavam presos no trânsito. O clipe deverá ficar pronto em duas semanas. A gravação acontece no momento em que o Falamansa retorna de uma turnê realizada no Nordeste. Recém-saídos da gravadora Deck Disc, o novo álbum foi lançado por um selo independente. ?Quando o disco foi lançado, fizemos um trabalho de conscientização nas praias do Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, locais onde distribuímos 300 mil sacolas de lixo?, explica Tato, vocalista e líder da banda. As informações são do Jornal da Tarde.