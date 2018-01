'GRUPO ESTADO' FAZ COBERTURA MULTIMÍDIA

Os veículos do Grupo Estado prepararam uma cobertura especial do Oscar 2013. Hoje, a partir das 17 horas, na TV Estadão, o crítico Luiz Carlos Merten conversa ao vivo com Ubiratan Brasil, enviado especial a Los Angeles, e Lúcia Guimarães, colunista do 'Estado', direto de Nova York; e, amanhã, Merten estará ao lado do crítico Luiz Zanin Oricchio, comentando os resultados da premiação a partir das 11 horas. Hoje, às 22 horas, a Rádio Estadão vai transmitir programa especial sobre o Oscar, com convidados no estúdio comentando a escolha dos vencedores. Durante a festa de premiação, o portal Estadão.com.br fará a cobertura em tempo real e, amanhã, a partir das 17 horas, Luiz Carlos Merten e Ubiratan Brasil participam de um hangout dedicado ao Oscar.